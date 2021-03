Advertising

BeppeSala : Milano piange la scomparsa di Carlo Tognoli, un grande sindaco della nostra città, un uomo politico concreto e aper… - ivanscalfarotto : Milano piange Carlo #Tognoli, un Sindaco la cui opera e la cui immagine non sono mai state appannate dal passaggio… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano piange l'ex sindaco Carlo Tognoli. Lutto cittadino domenica. - leggoit : Milano piange l'ex sindaco Carlo Tognoli. Lutto cittadino domenica. - aletrocino : 'Milano piange un uomo politico concreto e aperto alle riforme, un milanese vero». E si sa che, come cantava Lucio… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano piange

L'ex sindaco che ha traghettatodalla lotta al terrorismo alla rilancio, fino al sogno della'da bere'. Ad accogliere il feretro insieme alla moglie, ai figli e ai nipoti, il sindaco ...Proveniva dadove, appena diciottenne, era entrata in ruolo nella Scuola Materna prima di ... tornando nella sua Bellante che ora lastraziata, a Nettuno e Anzio aveva una parte di cuore ...Si è aperta, alle 16,30, la camera ardente per Carlo Tognoli nella Sala Alessi di Palazzo Marino. L’ex sindaco che ha traghettato Milano dalla lotta al terrorismo alla rilancio, fino ...La band ha interpretato 'Non è per sempre' degli Afterhours in compagnia di diversi lavoratori dello spettacolo declamando nomi di luoghi e ...