Milano | De Corato | ' da giugno sono 290 gli incidenti in monopattino'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021), 6 mar. (Adnkronos) - "Dal primo aa oggi290 gliinper i quali Areu è dovuta intervenire, un costo alla politica green della giunta Sala sicuramente troppo alto". L'attuale consigliere comunale di Fdi e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo Decommenta così l'ultimo incidente, avvenuto in via San Gregorio a, con vittima un 30enne che ha perso il controllo dele ha sbattuto la testa a terra procurandosi un trauma cranico. "A dicembre ho scritto al Ministero dei Trasporti per denunciare quanto accade ae sollecitare decisioni in merito: introdurre casco obbligatorio per chi guida il, oltre ad assicurazione e targa ...