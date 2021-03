Milano-Cortina 2026: Pellegrini e Tomba lanciano sondaggio sul logo delle Olimpiadi (Di domenica 7 marzo 2021) Federica Pellegrini e Alberto Tomba lanciano nel corso del Festival di Sanremo il sondaggio per scegliere il logo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La preferenza potrà essere espressa attraverso il sito della manifestazione. Tomba-Pellegrini poi si cimentano anche nel presentare uno dei concorrenti in gara. Valori dello sport e sostenibilità: gli elementi chiave della sfida di Milano Cortina 2026 sono rappresentati nei due emblemi in votazione, soprannominati ‘Dado’ e ‘Futura’. Elementi complementari e non antitetici per un’edizione dei Giochi che rappresenta un’occasione per l’intero Paese e vuole essere davvero di ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Federicae Albertonel corso del Festival di Sanremo ilper scegliere ilinvernali di. La preferenza potrà essere espressa attraverso il sito della manifestazione.poi si cimentano anche nel presentare uno dei concorrenti in gara. Valori dello sport e sostenibilità: gli elementi chiave della sfida disono rappresentati nei due emblemi in votazione, soprannominati ‘Dado’ e ‘Futura’. Elementi complementari e non antitetici per un’edizione dei Giochi che rappresenta un’occasione per l’intero Paese e vuole essere davvero di ...

