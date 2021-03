Milan, Pioli: “Romagnoli in panchina? Ha accettato la mia decisione” (Di sabato 6 marzo 2021) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan. Il tecnico si è soffermato sul momento di Alessio Romagnoli Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 marzo 2021) Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-. Il tecnico si è soffermato sul momento di AlessioPianeta

Advertising

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: “#Rebic sta bene, può partire titolare contro l'Udinese. #Mandzukic e #Bennacer? Stanno prose… - infoitsport : Milan, Pioli: “Romagnoli in panchina? Ha accettato la mia decisione” - PianetaMilan : #Milan, #Pioli: '#Romagnoli in panchina? Ha accettato la mia decisione' - infoitsport : LIVE TMW - Milan, Pioli a breve in conferenza alla vigilia del Verona - MilanLiveIT : #Pioli pare aver sciolto i dubbi ?? 4 cambi di formazione in vista di #VeronaMilan -