Milan | per la porta spunta una nuova soluzione

In attesa di fare chiarezza sul futuro di Gigio Donnarumma, il Milan sembra aver puntato un nome nuovo per la porta rossonera. Il tutto potrebbe trovare concretezza in estate. La corsa Scudetto è ormai entrata nel suo momento clou, con Inter e Milan che si stanno dando battaglia già da qualche settimane.

Ultime Notizie dalla rete : Milan per Lewandowski - show e rimonta sul Dortmund: il Bayern non molla la vetta All' Olympiastadion l' Augusta va subito in vantaggio al 2' con Benes che sfrutta un assist di Hahn per battere di destro Jarstein. L' Hertha trova il pareggio al 63' grazie all'ex Milan e Genoa ...

Llorente e Pereyra a segno, l'Udinese batte il Sassuolo 2 - 0 UDINE - Stavolta l'Udinese non si fa male da sola. Dopo l'1 - 1 contro il Milan con rigore regalato nel finale per un mani di Stryger Larsen, De Paul e compagni battono 2 - 0 il Sassuolo e tengono alta la guardia fino alla fine senza soffrire l'attacco da 40 gol stagionali ...

Milan, i convocati per Verona: out Ibrahimovic, Mandzukic e Rebic Corriere dello Sport.it PIEROZZI, Vittoria basilare: da adesso tanta carica Il giocatore della Fiorentina Primavera Niccolò Pierozzi, oggi in gol per i viola nel successo per 3-1 sul Milan, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale viola per commentare la vittoria ...

EX VIOLA, Rebic va ko: il milanista sarà out a Verona (ANSA) - MILANO, 06 MAR - Un'altra assenza da gestire per Stefano Pioli: Ante Rebic non sarà a disposizione domani contro il Verona per un'infiammazione all'anca destra. Il ...

