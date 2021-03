Milan, i convocati per il Verona: c’è Tonali, novità Roback (Di sabato 6 marzo 2021) Verona Milan, i convocati di Stefano Pioli per la gara di domani contro i gialloblù. Sandro Tonali è regolarmente nella lista Verona-Milan, i convocati di Stefano Pioli per la gara di domani contro i gialloblu. Sandro Tonali è regolarmente nella lista, fuori Ante Rebic a causa di un infortunio nella giornata di oggi. In attacco novità Roback. PORTIERIA. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORICalabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTICastillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTILeão, Roback. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021), idi Stefano Pioli per la gara di domani contro i gialloblù. Sandroè regolarmente nella lista, idi Stefano Pioli per la gara di domani contro i gialloblu. Sandroè regolarmente nella lista, fuori Ante Rebic a causa di un infortunio nella giornata di oggi. In attacco. PORTIERIA. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORICalabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTICastillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers,. ATTACCANTILeão,. Leggi su Calcionews24.com

