Milan, i convocati di Pioli per il Verona (Di sabato 6 marzo 2021) Questa la lista dei convocati rossoneri diramata da mister Stefano Pioli per Verona-Milan, gara valida per il 26° turno di Serie A in programma domani alle 15.00 allo stadio "Bentegodi". Out Ibrahimovic, Rebic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Leão, Roback. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

