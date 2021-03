Milan | dalla Svezia insistono | “Ibrahimovic torna in nazionale da fine marzo”

(Di sabato 6 marzo 2021) Zlatane la pazza idea della.VIDEO Festival di Sanremo 2021,e…la ‘fuga’ di Amadeus: ecco il primo annuncio dello svedeseIl campione svedese, al momento impegnato con il Festival di Sanremo 2021, avrebbe dato la propria disponibilità al commissario tecnico scandinavo in vista della sfide di. I gialloblu, infatti, nell'ultima settimana del mese corrente se la vedranno contro Georgia e Kosovo match validi per le qualificazioni al Mondiale 2022. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da FotbollDirekt, l'attaccante delvuolere a indossare la casacca della propriagià dalle gare dimese.VIDEO Festival di Sanremo 2021, Ze Maria a gamba tesa: “Ibra? I giocatori cantino sotto la doccia”

Calciomercato Milan: secondo quanto riportato dalla Spagna, la dirigenza rossonera valuterà, a fine stagione la situazione riguardante il futuro di Leao.