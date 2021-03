Milan, brutta tegola in attacco: anche Rebic salta il Verona (Di sabato 6 marzo 2021) Il croato non sarà a disposizione per la sfida di domani con il Verona. Pioli, dopo Ibra, perde anche Rebic ed è costretto a reinventare l’attacco del Milan È emergenza in attacco per il Milan. Oltre alle assenze di Calhanoglu, Ibrahimovic e Mandzukic, Stefano Pioli dovrà fare i conti anche con lo stop di Ante Rebic. La notizia è delle peggiori. Il croato è costretto ai box proprio nel momento più delicato della stagione, con l’Inter apparentemente in fuga e da raggiungere e con i nuovi impegni europei alle porte. È proprio nel prossimo turno di Europa League che il Milan affronterà il Manchester United in un dittico di partite dal sapore antico e glorioso. Come riportato da Sky Sport il croato ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021) Il croato non sarà a disposizione per la sfida di domani con il. Pioli, dopo Ibra, perdeed è costretto a reinventare l’delÈ emergenza inper il. Oltre alle assenze di Calhanoglu, Ibrahimovic e Mandzukic, Stefano Pioli dovrà fare i conticon lo stop di Ante. La notizia è delle peggiori. Il croato è costretto ai box proprio nel momento più delicato della stagione, con l’Inter apparentemente in fuga e da raggiungere e con i nuovi impegni europei alle porte. È proprio nel prossimo turno di Europa League che ilaffronterà il Mster United in un dittico di partite dal sapore antico e glorioso. Come riportato da Sky Sport il croato ...

Advertising

sportli26181512 : Sky - Altra tegola per il Milan: Rebic infortunato, salta il Verona: Altra brutta notizia in casa rossonera. Second… - essemg0819 : RT @403_spartan: @OfficialDuivel @lellacmilan L'invidia e' una brutta bestia. Lasciamoli soffrire ancora per un po'. Magari non lo vinciamo… - devrijnho : @DottorStrowman2 Svegliati coglione. Se la Juve vincesse, andrebbe nel culo al Milan, il che non sarebbe una brutta… - GiorgioPasta : Sto giocando a #FIFA21 e prima lo speaker di San Siro dice 'Salutiamo Giovanni che oggi non è potuto essere qui con… - Alessan76040555 : @totofaz @salvatorecozza1 Poi non è chiaro quanta incidenza possa avere una sua riflessione sull'andamento generale… -