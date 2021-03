Milan, attacco in emergenza: si ferma anche Rebic (Di sabato 6 marzo 2021) Altra brutta notizia in casa rossonera. Il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciare anche ad Ante Rebic per la gara di domani con il Verona. L’attaccante croato ha lasciato Milanello e non sarà a disposizione per la sfida di domani. Non è ancora chiaro quale sia il problema fisico accusato dall’attaccante croato, solo l’ennesimo infortunio di una lunga serie. La lista degli infortuni si allunga, perchè a Verona mancheranno anche Ibrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Altra brutta notizia in casa rossonera. Il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciaread Anteper la gara di domani con il Verona. L’attaccante croato ha lasciatoello e non sarà a disposizione per la sfida di domani. Non è ancora chiaro quale sia il problema fisico accusato dall’attaccante croato, solo l’ennesimo infortunio di una lunga serie. La lista degli infortuni si allunga, perchè a Verona mrannoIbrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Milan attacco Milan, anche Rebic ko: l'attaccante croato salta il Verona Il Milan non avrà infatti a disposizione al Bentegodi Ante Rebi c. L'attaccante croato ha lasciato ... Pioli deve ridisegnare la linea d'attacco, già priva di Calhanoglu , e decidere chi far giocare ...

Milan, attacco in emergenza: si ferma anche Rebic alfredopedulla.com Milan, problemi per Pioli in vista del Verona: un calciatore out per infortunio Infortunio per il Milan di Stefano Pioli, che dopo Ibrahimovic deve rinunciare anche a Rebic in attacco. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il calciatore ha lasciato anzitempo la seduta di ...

Milan, emergenza attacco: Rebic out, si punta al rientro di Mandzukic Il Milan dovrà fare i conti con le tante assenze in attacco, visto il nuovo infortunio di Ante Rebic che salterà l'Hellas Verona. Ora tutto su Mandzukic ...

