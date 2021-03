Mihajlovic: «In due anni, quando bisognava fare il salto in avanti non ci siamo mai riusciti» (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. Il Bologna è capace di avere continuità? “Può darsi che ci manchi continuità, abbiamo tanti giovani e può succedere di avere alti e bassi. Tre giorni prima abbiamo giocato con la Lazio e siamo stati superiori, poi tre giorni dopo abbiamo giocato con una squadra buona, ma non ai livelli della Lazio e non siamo riusciti a ripeterci… Dobbiamo crescere dal punto di vista della continuità, ci stiamo lavorando su. L’atteggiamento mentale non dovremmo mai sbagliarlo. Ci vuole pazienza, siamo qua da due anni e più o meno nei momenti in cui c’è stato bisogno di fare un salto in avanti non ci siamo mai ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. Il Bologna è capace di avere continuità? “Può darsi che ci manchi continuità, abbiamo tanti giovani e può succedere di avere alti e bassi. Tre giorni prima abbiamo giocato con la Lazio estati superiori, poi tre giorni dopo abbiamo giocato con una squadra buona, ma non ai livelli della Lazio e nona ripeterci… Dobbiamo crescere dal punto di vista della continuità, ci stiamo lavorando su. L’atteggiamento mentale non dovremmo mai sbagliarlo. Ci vuole pazienza,qua da duee più o meno nei momenti in cui c’è stato bisogno diuninnon cimai ...

