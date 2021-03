(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Dopo la partita di Cagliari sono più deluso che arrabbiato”. Così Sinisa, allenatore del, commenta così la sconfitta di mercoledì nella conferenza prepartita della sfida di domani con ildi Gattuso. “È vero che inabbiamo molti giovani e si sa che con i giovani ci possono essere alti e bassi proprio per la mancanza di esperienza e di mentalità che noi cerchiamo di costruire”, ha aggiunto il serbo.è duro con i suoi e pretende una reazione: “Arilache ha battuto la Lazio. Non parlo di risultato, perchè con le squadre più forti ci sta di perdere. Parlo di atteggiamento, prestazione, carattere e identità”. ...

Advertising

anteprima24 : ** Mihajlovic: 'Il #Bologna è da psichiatria, a ##Napoli voglio vedere un'altra squadra' ** - TuttoMercatoWeb : Bologna, Mihajlovic: 'La continuità? A volte penso ci serva uno psichiatra per capire cosa fare' - bologna_sport : #Mihajlovic scuote il suo #Bologna prima della sfida contro il #Napoli - sportli26181512 : Mihajlovic tra Sanremo e il suo Bologna: “Col Napoli basta alti e bassi”: Mihajlovic tra Sanremo e il suo Bologna:… - Gazzetta_it : Mihajlovic tra #Sanremo2021 e il Napoli: “Bologna, basta alti e bassi” #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Bologna

...Napoli e, dove è grande attesa per il ritorno in campo (ma solo part time) di Victor Osimhen: occhi puntati poi sulla certezza Soriano, con Palacio possibile asso nella mancia perEcco Sinisadopo Sanremo e, calcisticamente parlando, dopo la sfuriata alla squadra per la sconfitta a Cagliari. "Qui ci vuole uno psichiatra, si esce pazzi: com'è possibile che tre giorni prima batti ...Di seguito le parole di Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa prima della trasferta ... In una settimana abbiamo assistito alla prestazione esaltante del Bologna contro la Lazio e quella “a ...Se il tampone, effettuato in giornata, darà esito negativo, il giocatore potrebbe essere anche tra i convocati per la sfida di domani sera al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il Napoli è molto attento ...