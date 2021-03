Michele Zarrillo oggi: età, altezza, peso, moglie, i 3 figli, la salute,vita privata (Di sabato 6 marzo 2021) Michele Zarrillo ad oggi si pone come una delle figure rassicuranti del panorama musicale italiano. Con una carriera di straordinario successo, ben sorretta da uno stile preciso e delicato, stimato per le sue ottime doti da musicista dagli addetti ai lavori, è ancora a pieno titolo uno dei cantanti più apprezzati e riconoscibili della scena italica. La sua indole da musicista lo ha portato a uno stile compositivo che affonda le proprie influenze nella storia, nel senso più trasversale possibile, della musica. I suoi brani sono da sempre dotati di forte carica empatica, che riescono sempre a catturare l’attenzione degli ascoltatori. Michele Zarrillo vita privata: anni, altezza, peso, moglie, ... Leggi su tuttivip (Di sabato 6 marzo 2021)adsi pone come una delle figure rassicuranti del panorama musicale italiano. Con una carriera di straordinario successo, ben sorretta da uno stile preciso e delicato, stimato per le sue ottime doti da musicista dagli addetti ai lavori, è ancora a pieno titolo uno dei cantanti più apprezzati e riconoscibili della scena italica. La sua indole da musicista lo ha portato a uno stile compositivo che affonda le proprie influenze nella storia, nel senso più trasversale possibile, della musica. I suoi brani sono da sempre dotati di forte carica empatica, che riescono sempre a catturare l’attenzione degli ascoltatori.: anni,, ...

