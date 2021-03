Meteo Italia – Nuove perturbazioni nella prossima settimana movimentata a livello meteorologico (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo il raffreddamento del weekend, permarranno condizioni di spiccata variabilità. Nuovi contributi d’aria fredda Meteo SINO AL 12 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE La primavera sta subendo uno stop, perlomeno quella con caratteristiche di eccessivo tepore dell’ultimo periodo. Un fronte freddo d’origine artica sta attraversando parte dell’Italia, con qualche pioggia e anche nevicate in montagna. Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo il raffreddamento del weekend, permarranno condizioni di spiccata variabilità. Nuovi contributi d’aria freddaSINO AL 12 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE La primavera sta subendo uno stop, perlomeno quella con caratteristiche di eccessivo tepore dell’ultimo periodo. Un fronte freddo d’origine artica sta attraversando parte dell’, con qualche pioggia e anche nevicate in montagna.

