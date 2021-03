Meteo 30 giorni dell’Aeronautica Militare | arriverà la Primavera?

(Di domenica 7 marzo 2021) Bollettinopiuttosto interessante, con brutte notizie per il Centro e Sud. Il bollettinocon validità 30diffusoche riportiamo nel seguito, mostra la tendenzaclimatica per i prossimi 30. E ancora una volta vediamo anomalie climatiche, ovvero la possibilità che nel suo insieme, vi possano essere temperature superiori alla media. L’anomalia

Potrete consultare il bollettino 30 giorni nel sito web dell' Aeronautica Militare ogni settimana. ATTENZIONE, QUESTE LE NOSTRE PREVISIONI PER TUTTE LE LOCALITA' D'ITALIA Rammentiamo che le ...Bollettino meteo piuttosto interessante, con brutte notizie per il Centro e Sud. Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell'Aeronautica Militare che riportiamo nel seguito, mostra la tend ...