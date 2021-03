Meloni querela “Repubblica” per le fake news sugli affari con i rom: «Metodi da regime» (video) (Di sabato 6 marzo 2021) «Io non faccio affari con i rom, io non metto i soldi nelle buste del pane, la notizia è inventata». Giorgia Meloni ha scelto di rispondere immediatamente e in prima persona, nel corso di una diretta Facebook, alle fake news contro FdI, pubblicate oggi su Repubblica. La bufala dei soldi dati ai rom Le presunte rivelazioni, che suonano farlocche anche al lettore più ingenuo, sono l’anticipazione di un’inchiesta dell’Espresso. L’articolo cita lo stralcio di un verbale di un presunto pentito di un clan criminale di Latina. L’imputato, nel corso di un interrogatorio, aveva riferito di aver appreso di un presunto contributo da 35mila euro a un fantomatico clan di nomadi per una campagna elettorale di otto anni fa di Fratelli d’Italia. Elementi che contribuiscono a ritenere il tutto un bufala. Ma l’articolo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) «Io non facciocon i rom, io non metto i soldi nelle buste del pane, la notizia è inventata». Giorgiaha scelto di rispondere immediatamente e in prima persona, nel corso di una diretta Facebook, allecontro FdI, pubblicate oggi su. La bufala dei soldi dati ai rom Le presunte rivelazioni, che suonano farlocche anche al lettore più ingenuo, sono l’anticipazione di un’inchiesta dell’Espresso. L’articolo cita lo stralcio di un verbale di un presunto pentito di un clan criminale di Latina. L’imputato, nel corso di un interrogatorio, aveva riferito di aver appreso di un presunto contributo da 35mila euro a un fantomatico clan di nomadi per una campagna elettorale di otto anni fa di Fratelli d’Italia. Elementi che contribuiscono a ritenere il tutto un bufala. Ma l’articolo ...

