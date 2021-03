“Me l’hanno confermato oggi”. Rivoluzione Mara Venier, la notizia è arrivata poco fa (Di sabato 6 marzo 2021) Nella serata di sabato 6 marzo andrà in onda la finalissima di Sanremo 2021. Tra i favoriti alla vittoria c’è sicuramente Ermal Meta, in testa nella classifica generale della quarta serata. Ma dietro di lui ci sono colleghi che lotteranno fino all’ultimo. Come succede ogni anno, il giorno dopo la kermesse musicale più famosa in Italia c’è la puntata speciale di Mara Venier e di ‘Domenica In’. Inoltre, a proposito del Festival, a vincere la categoria Nuove Proposte è stato l’artista Gaudiano. Quest’ultimo, originario di Foggia, è riuscito a trionfare con la canzone ‘Polvere da sparo’ e si è emozionato al momento della proclamazione, ricordando il padre deceduto nel 2019 per una brutta malattia. Tutti i protagonisti di Sanremo 2021 saranno dunque ospiti della regina della Rai, la quale per l’occasione trasferisce il suo studio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Nella serata di sabato 6 marzo andrà in onda la finalissima di Sanremo 2021. Tra i favoriti alla vittoria c’è sicuramente Ermal Meta, in testa nella classifica generale della quarta serata. Ma dietro di lui ci sono colleghi che lotteranno fino all’ultimo. Come succede ogni anno, il giorno dopo la kermesse musicale più famosa in Italia c’è la puntata speciale die di ‘Domenica In’. Inoltre, a proposito del Festival, a vincere la categoria Nuove Proposte è stato l’artista Gaudiano. Quest’ultimo, originario di Fa, è riuscito a trionfare con la canzone ‘Polvere da sparo’ e si è emozionato al momento della proclamazione, ricordando il padre deceduto nel 2019 per una brutta malattia. Tutti i protagonisti di Sanremo 2021 saranno dunque ospiti della regina della Rai, la quale per l’occasione trasferisce il suo studio ...

Advertising

moltitudo : per aggiungere caos al caos: - ho notizia di personale vaccinato senza sms - altr docenti hanno avuto 'voce' che se… - morsmordraco : Cioè mio fratello l’altro giorno è stato fermato per i controlli e gli hanno chiesto semplicemente se vivesse qui,… - wolvykit : Mi sono chiesta 'perché certi uomini allargano così tanto le gambe quando si siedono?' la prima cosa che mi e venut… - amorosoal : @merydelirio Non lo so...però non capisco perché non l’hanno confermato subito! Che sorpresa hanno fatto - missiteveryday : @icarvsfvlls quel cesso canterà davvero ws anche se non l'hanno confermato me lo sento?? -

Ultime Notizie dalla rete : l’hanno confermato Rosalinda Cannavò a Massimiliano Morra: “Non ho mentito, fosti tu a dirmi che sei gay” Tv Fanpage