Mattarella visita nuovo centro vaccinale all’Eur

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il nuovo centro vaccinale La Nuvola dell'Eur. Mattarella si e' complimentato per l'organizzazione e l'efficienza del centro. pc/red su Il Corriere della Città.

