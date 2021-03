Matilde Gioli cambio look | taglio di capelli corto per Sanremo | come si è presentata

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 6 marzo 2021) Protagonista di Doc- nelle tue mani accanto a Luca Argenteroè un’attrice di successo, di talento e bellissima. Il pubblico l’ha amata nei suoi ruoli d’alcune fiction importanti ma soprattutto in alcune interpretazioni teatrali in cui si è resa protagonista. Ieri all’Ariston si è resa portavoce insieme ad Alessandra Amoroso di un dialogo di denuncia a favore dei lavoratori dello spettacolo che da mesi si trovano senza lavoro a causa dei tanti cinema e teatri chiusi. Le due artiste hanno enunciato le loro posizioni e si sono elette rappresentanti una situazione veramente drammatica: un momento commovente destinato a sensibilizzare l’opinione pubblica.solonotizie24: “Grazie Ale per scelto la mia voce” Prima d’apparire all’Ariston ...