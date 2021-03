Maria De Filippi fermata da Mediaset: bloccata la sua trasmissione. Il motivo (Di sabato 6 marzo 2021) Il consueto appuntamento di “C’è posta per Te”, di Maria De Filippi non andrà in onda questa sera sulle reti Mediaset: scopriamo il perchè Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi? (@ Maria.de.Filippi 123) Ogni sabato su Canale 5, l’appuntamento con “C’è Posta per Te” e i suoi protagonisti regala L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 6 marzo 2021) Il consueto appuntamento di “C’è posta per Te”, diDenon andrà in onda questa sera sulle reti: scopriamo il perchè Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe? (@.de.123) Ogni sabato su Canale 5, l’appuntamento con “C’è Posta per Te” e i suoi protagonisti regala L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

SuaViperella : @bavbieturico @swifttselena Adorerei..! Anche un bel Maria De Filippi-Sabrina Ferilli ci starebbe - federicars : RT @______Angelica_: Mara Venier Sabrina Ferilli e Maria De Filippi Sanremo 2022 - Marta20931892 : RT @omniavincitamvr: appello a Maria de Filippi: puoi invitare Filippo una volta iniziato il serale così si esibisce per filo e per segno c… - NinoPorzio : Sanremo 2021?? -Che bello inizia Sanremo.?? -Finto intruso sul palco.?? -Comico che non fa ridere.?? -Ma questo canta a… - verapagotto : Gaudiano ha il nome di un tronista di Maria De Filippi non poteva non vincere ?? #Sanremo2021 -