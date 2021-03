Marco Revelli | “McKinsey? Così il Recovery diventa un’occasione solo per pochi | non per l’Italia”

(Di sabato 6 marzo 2021) Il Governo Draghi ha deciso di avvalersi della consulenza della multinazionaleper l’elaborazione delPlan. La notizia è stata rivelata da Radio Popolare e confermata in un secondo momento dal Ministero dell’Economia, che ha stipulato un contratto dal valore di “25mila euro +Iva, affidato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del Codice degli Appalti, ovvero dei cosiddetti contratti diretti sotto soglia”, ma l’arrivo dei tecnici è stato deciso senza renderlo noto. Secondo il politologosu “quello che filtra dalla cortina di silenzio che avvolge il caveau in cui è asserragliato Draghi” possiamo faredelle ipotesi, ma “l’impatto è in prima battuta un impatto d’immagine”. “Viene in mente la poesia di Pascoli dove dice ‘mia madre disse un nome, si alzò alto un Nitrito’. ...

