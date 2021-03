Marcell Jacobs oro e miglior tempo dell’anno sui 60m agli Europei di Torun

(Di sabato 6 marzo 2021) Terza giornata di gare che si è conclusa con la finale dei 60m. In mattinata all in degli azzurri e delle azzurre in semifinale per quanto riguarda i 60 ostacoli. Nel salto in lungo sono arrivati un quinto e sesto posto per Larissa Iapichino e Laura Strati. Dario Dester parte fortissimo di mattina, salvo poi calare nell’alto. Fuori Bouih dai 3000 e Cestonaro dal triplo nonostante il personale. Il risultatoe però arriva alla fine con il mostruoso 6”47 diche vale il nuovo record italiano e ilmostruoso! Primo oro italiano Tutti gli occhi erano puntati sulla finale dei 60m maschili, gara di punta della giornata di oggi. Tra i finalisti c’era anche il nostro...

