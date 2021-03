Maneskin accusa di plagio per “Zitti e buoni” | somiglianza con il brano degli Anthony Laszlo

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 6 marzo 2021) Al Festival di Sanremo ogni anno non può mancare l’diche questa volta colpisce i, con il loro, in gara tra i Big. Secondo alcuni, la canzone avrebbe troppe similarità con F.D.T., gruppo indie rock psichedelico torinese. Non sembra pensarla così l’etichetta dei, la Sony, che ha già risposto alle accuse dicon un comunicato. Sanremo, iti diL’esordio disul palco di Sanremo ha portato a un grande apprezzamento da parte dei fan dei, e a un’di ...