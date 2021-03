Manchester City, Rivaldo: “Basta record, pensino a vincere la Champions League” (Di sabato 6 marzo 2021) Rivaldo, ex stella del calcio mondiale, ha rilasciato un’intervista a Betfair, parlando di vari temi del calcio europeo. A partire dal Manchester City, punzecchiato dal brasiliano: “Sono convinto che scambierebbero volentieri il record di vittorie con un trofeo, come la Champions League. Per questo io credo che debbano pensare meno a fare record e piuttosto concentrarsi per vincere la Champions. A cosa serve vincere queste partite se poi perdono nel momento decisivo? Dovrebbero pensare a far riposare qualcuno per averlo fresco quando ne hanno più bisogno”. Premier League che sta vedendo il ritorno di un grande protagonista, Gareth Bale: “Mourinho è stato paziente con lui. Bale stava sprecando la sua ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021), ex stella del calcio mondiale, ha rilasciato un’intervista a Betfair, parlando di vari temi del calcio europeo. A partire dal, punzecchiato dal brasiliano: “Sono convinto che scambierebbero volentieri ildi vittorie con un trofeo, come la. Per questo io credo che debbano pensare meno a faree piuttosto concentrarsi perla. A cosa servequeste partite se poi perdono nel momento decisivo? Dovrebbero pensare a far riposare qualcuno per averlo fresco quando ne hanno più bisogno”. Premierche sta vedendo il ritorno di un grande protagonista, Gareth Bale: “Mourinho è stato paziente con lui. Bale stava sprecando la sua ...

Advertising

tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - FATIHOz04941950 : @socios ????: Inter ????: Atletico Madrid ????: Galatasaray ????:PSG ??????????????: Manchester City - Looopesbsb : RT @cs7sports_: COLAB DO MANCHESTER CITY X LOUIS VUITTON ???????? - Mete_fixa01 : RT @cs7sports_: COLAB DO MANCHESTER CITY X LOUIS VUITTON ???????? - cs7sports_ : COLAB DO MANCHESTER CITY X LOUIS VUITTON ???????? -