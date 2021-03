Mahmood a Sanremo 2021 riempie da solo il teatro vuoto (VIDEO) (Di sabato 6 marzo 2021) Era uno degli ospiti più attesi, la sua fortuna è nata proprio dal Festival di Sanremo. Mahmood è tornato sul palco del teatro Ariston a due anni di distanza dalla sua vittoria con il brano Soldi. L’artista è approdato a Sanremo 2021 con un look iconico cantando i suoi più grandi successi con un medley che ha riempito il teatro vuoto e rapito i telespettatori da casa. Rapide, Ynuyasha, Barrio, Calipso e ovviamente Soldi, le canzoni cantante da Mahmood di fronte alla platea vuota. “Lui sta avanti, non sbaglia un colpo” ha detto Amadeus ad Alessandro subito dopo la performance a Sanremo 2021. Per il cantante non sono mancati anche momenti divertenti insieme a Fiorello. Mahmood al Festival di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 marzo 2021) Era uno degli ospiti più attesi, la sua fortuna è nata proprio dal Festival diè tornato sul palco delAriston a due anni di distanza dalla sua vittoria con il brano Soldi. L’artista è approdato acon un look iconico cantando i suoi più grandi successi con un medley che ha riempito ile rapito i telespettatori da casa. Rapide, Ynuyasha, Barrio, Calipso e ovviamente Soldi, le canzoni cantante dadi fronte alla platea vuota. “Lui sta avanti, non sbaglia un colpo” ha detto Amadeus ad Alessandro subito dopo la performance a. Per il cantante non sono mancati anche momenti divertenti insieme a Fiorello.al Festival di ...

