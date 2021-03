Maestra licenziata dopo foto hard a Torino | due condanne I giudici | ' Intento denigratorio e morbosità'

statodelsud : Maestra vittima di revenge porn licenziata, la sentenza: “Ci fu intento denigratorio” - Pino__Merola : Maestra vittima di revenge porn licenziata, la sentenza: “Ci fu intento denigratorio” - andrearinaldi25 : Torino, la maestra licenziata per le foto e i video hard fu vittima di un clima «inquisitorio e morboso» - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maestra vittima di revenge porn licenziata, la sentenza: “Ci fu intento denigratorio” - PaoloVersa : RT @CorriereTorino: La maestra licenziata per le foto hard vittima di un clima «inquisitorio e morboso» -

Ultime Notizie dalla rete : Maestra licenziata

TGCOM

... il contenuto delle immagini fu ingigantito, con linguaggio crudo ed esplicito, fino a tentare di far passare lacome 'persona capace di porre in essere atti di pornografia con diversi ...L'altro è il più recente: quello delladopo la divulgazione di sue foto intime inviate in passato a un ex fidanzato. L'intervento del Garante Per cercare di porre un freno a questo ...Una vicenda in cui "l'intento denigratorio" nei confronti della persona offesa si mescola ad aspetti "morbosi" e "pruriginosi". Questo il quadro che emerge dalle motivazioni della sentenza con cui un ...Nella sentenza si dà atto che la direttrice fu "spinta a compiere il reato dal desiderio di proteggere la propria attività lavorativa, circostanza che puà indubbiamente averne offuscato le capacità va ...