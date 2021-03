Madre morta in incidente, ha salvato i suoi due figli piccoli FOTO (Di sabato 6 marzo 2021) Tutti piangono una giovane Madre morta in incidente, che era ben consapevole di ciò che le sarebbe capitato. Ma i bimbi erano più importanti. Madre morta in incidente, lei ha salvato i suoi due figli piccoli pur sapendo che la cosa le sarebbe costata la vita. La coraggiosa donna si chiamava Hillarie Galazka ed aveva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 marzo 2021) Tutti piangono una giovanein, che era ben consapevole di ciò che le sarebbe capitato. Ma i bimbi erano più importanti.in, lei haduepur sapendo che la cosa le sarebbe costata la vita. La coraggiosa donna si chiamava Hillarie Galazka ed aveva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

kkkeim : @F9012419 @MilanNewsit Tua madre non è morta coglione, è quello che vuol farti credere quel tasche bucate bronzino… - F9012419 : @kkkeim @MilanNewsit Ahahaha mia madre è morta coglione Scacco matto - Paola87800165 : @NuovoNickname Mia madre è morta per il covid, la dottoressa che me l'ha detto al telefono piangeva con me, questo… - xavierbbr : una volta mi ha fatto credere che sua madre fosse morta - riccwtch : RT @scivolidinuovo_: lazzaro: 'oppini lo adoro, anche sua madre' MORTA ???? -