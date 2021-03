M5S: procede progetto Rousseau ambasciatori partecipazione (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Il percorso promosso dalla Rousseau Open Academy per dare voce agli attivisti che vogliono alimentare il progetto civico portato avanti da Rousseau e dedicarsi alla promozione e all’applicazione degli strumenti di democrazia diretta e partecipata sul proprio territorio è arrivato al completamento del suo secondo modulo. Questo pomeriggio si è tenuto online il sesto appuntamento del percorso di formazione che vedrà nascere i futuri ambasciatori della partecipazione. Al centro: le piattaforme digitali nell’organizzazione politica dei movimenti digitali con un focus particolare sul modello Rousseau. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Il percorso promosso dallaOpen Academy per dare voce agli attivisti che vogliono alimentare ilcivico portato avanti dae dedicarsi alla promozione e all’applicazione degli strumenti di democrazia diretta e partecipata sul proprio territorio è arrivato al completamento del suo secondo modulo. Questo pomeriggio si è tenuto online il sesto appuntamento del percorso di formazione che vedrà nascere i futuridella. Al centro: le piattaforme digitali nell’organizzazione politica dei movimenti digitali con un focus particolare sul modello. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

