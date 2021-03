Lombardia zona arancione scuro fino al 14 marzo, regole (Di sabato 6 marzo 2021) Lombardia zona arancione scuro fino al 14 marzo per contrastare la diffusione del Covid e delle sue varianti. E’ entrata in vigore l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Attilio Fontana, che prevede la chiusura di tutte le scuole (tranne gli asili nido) e regole più stringenti su spostamenti, negozi, bar e ristoranti, visite a congiunti e amici e seconde case. Ecco cosa si può fare e cosa no nella fascia intermedia rafforzata di rischio Covid. E’ sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché nelle ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021)al 14per contrastare la diffusione del Covid e delle sue varianti. E’ entrata in vigore l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Attilio Fontana, che prevede la chiusura di tutte le scuole (tranne gli asili nido) epiù stringenti su spostamenti, negozi, bar e ristoranti, visite a congiunti e amici e seconde case. Ecco cosa si può fare e cosa no nella fascia intermedia rafforzata di rischio Covid. E’ sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché nelle ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consoli… - FontanaPres : ?? La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia ro… - repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - stoinincognito : lombardia ancora in zona arancione peccato saverio ma giusto mi aveva assicurato saremmo diventati rossi veramente un peccato - SIMVIVI : RT @FontanaPres: ?? La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia rossa. S… -