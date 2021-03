Lombardia, caos prenotazioni per il vaccino per prof e anziani: sito Aria in tilt (Di sabato 6 marzo 2021) In è caos per il : 'prenotazioni a e effettuate, ma l'sms di conferma non è mai arrivato, sito in tilt'. La richiesta per vaccinarsi l'hanno effettuata sul portale di ma a molti docenti l'sms di ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) In èper il : 'a e effettuate, ma l'sms di conferma non è mai arrivato,in'. La richiesta per vaccinarsi l'hanno effettuata sul portale di ma a molti docenti l'sms di ...

Advertising

borghi_claudio : Fino ad oggi c'era il nulla, oggi c'è un MINIMO accenno di crescita dei dati. Nessuna crescita nei decessi. Continu… - LuiMon78 : @LTombelli Anche questo fa parte delle misure di #Fontana? - LuiMon78 : Un altro passo verso l'eccellenza in #Lombardia ... #vaccini #Fontana - infoitinterno : Lombardia, caos prenotazioni per il vaccino per prof e anziani: sito Aria in tilt - Simy63957584 : Da lunedì ricomincia il caos tra DAD e il resto. Sto incubo non vuole passare #scuolechiuse #Lombardia -