Lombardia, anziani sballottati a km di distanza e medici furibondi: l’odissea dei vaccini continua (Di sabato 6 marzo 2021) Ancora una volta, la Lombardia è travolta dal dilagare dei contagi da Covid-19. La causa sta nelle varianti, che si diffondono in modo più rapido e aggressivo del ceppo originale, ma anche la strategia di contenimento è tutt’altro che ineccepibile. Dopo l’ennesima polemica politica sui dati errati, che avrebbero ritardato il ritorno in zona arancione, ci si mette anche il caos ingenerato dal mancato aggiornamento dei nuovi codici di avviamento postale di alcuni comuni sul portale che Regione Lombardia utilizza per la prenotazione dei vaccini. Accade così che ultranovantenni residenti a Segrate, nell’hinterland del nord-est milanese, vengano invitati a presentarsi a Cesano Boscone, che invece si trova a sud-ovest, a circa 38 km di distanza. Casi non isolati e che si ripetono in tutti i casi nei quali il CAP è stato ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021) Ancora una volta, laè travolta dal dilagare dei contagi da Covid-19. La causa sta nelle varianti, che si diffondono in modo più rapido e aggressivo del ceppo originale, ma anche la strategia di contenimento è tutt’altro che ineccepibile. Dopo l’ennesima polemica politica sui dati errati, che avrebbero ritardato il ritorno in zona arancione, ci si mette anche il caos ingenerato dal mancato aggiornamento dei nuovi codici di avviamento postale di alcuni comuni sul portale che Regioneutilizza per la prenotazione dei. Accade così che ultranovantenni residenti a Segrate, nell’hinterland del nord-est milanese, vengano invitati a presentarsi a Cesano Boscone, che invece si trova a sud-ovest, a circa 38 km di. Casi non isolati e che si ripetono in tutti i casi nei quali il CAP è stato ...

Advertising

LuigiGallo15 : Contagi raddoppiati in lombardia. È il fallimento della destra al governo con Vaccini a rilento, tracing inconclude… - RobertoBurioni : Molti miei corregionali anziani stanno ricevendo questo SMS dalla Regione Lombardia. La salute dei cittadini è la p… - eterea_naive : RT @FabrizioDeBelli: @Teresat73540673 L' Australia ha una media di popolazione per kq infinitamente inferiore a noi. La Lombardia ha una me… - pellegrino_fra : @FrankiePotassio Guarda, ad aprile si lamentava perché alcuni medici dicevano agli anziani di non incontrarsi con i… - Dade_Maglio : RT @olindocervi: Dite al #TGla7 2020 sul 2015 (anno con picco di mortalità +8,62% sul 2014) i deceduti sono calati dello 0,4% Lombardia com… -