“Lo sanno tutti fuori”. UeD, bufera sul nuovo tronista: cosa viene fuori su Massimiliano (Di sabato 6 marzo 2021) Massimiliano Mollicone, continuano a piovere le segnalazioni. Il tronista di Uomini e Donne non sta vivendo certamente un momento facile. Dal suo ingresso nello studio del dating show a oggi non si sono mai arrestate le segnalazioni che vedrebbero il giovane alle prese con un passato da attore. E non l’unico a finire nel vortice della polemica, perchè dalle parole della blogger Marzano, anche Samantha Curcio sembra essere segnata dalla stessa sorte. Sta raccogliendo dati per poi diffonderli tra gli utenti al fine di fare emergere tutta la verità sul passato dei due tronisti. Deianira Marzano su Massimiliano Mollicone non ha sosta. Nel passato del giovanissimo pare esserci già una carriera come attore, una pulce nell’orecchio che una volta messa ha dato il via libera agli approfondimenti sulla vita del tronista. Quella ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 marzo 2021)Mollicone, continuano a piovere le segnalazioni. Ildi Uomini e Donne non sta vivendo certamente un momento facile. Dal suo ingresso nello studio del dating show a oggi non si sono mai arrestate le segnalazioni che vedrebbero il giovane alle prese con un passato da attore. E non l’unico a finire nel vortice della polemica, perchè dalle parole della blogger Marzano, anche Samantha Curcio sembra essere segnata dalla stessa sorte. Sta raccogliendo dati per poi diffonderli tra gli utenti al fine di fare emergere tutta la verità sul passato dei due tronisti. Deianira Marzano suMollicone non ha sosta. Nel passato del giovanissimo pare esserci già una carriera come attore, una pulce nell’orecchio che una volta messa ha dato il via libera agli approfondimenti sulla vita del. Quella ...

