Liverpool – Fulham: domenica 7 marzo 2021 ore 14 (Di sabato 6 marzo 2021) Ozan Kabak è un grande dubbio per il Liverpool, ma il collega difensore Nathaniel Phillips, che ha saltato la sconfitta contro il Chelsea per un lieve infortunio, dovrebbe essere disponibile. Mohamed Salah è in forma. L’allenatore del Fulham Scott Parker non ha riportato nuovi infortuni. Rimangono fuori il centrocampista Tom Cairney e il portiere Marek Rodak. Che cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro Liverpool – Fulham? Liverpool – Fulham: a che punto sono le due squadre? In circostanze normali, direi che questa sarà una vittoria casalinga di routine per il Liverpool. Niente sembra routine per il Liverpool ad Anfield al momento, anche se la sconfitta di giovedì contro il Chelsea è stata la quinta consecutiva in casa in campionato. Avere Fabinho ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Ozan Kabak è un grande dubbio per il, ma il collega difensore Nathaniel Phillips, che ha saltato la sconfitta contro il Chelsea per un lieve infortunio, dovrebbe essere disponibile. Mohamed Salah è in forma. L’allenatore delScott Parker non ha riportato nuovi infortuni. Rimangono fuori il centrocampista Tom Cairney e il portiere Marek Rodak. Che cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro: a che punto sono le due squadre? In circostanze normali, direi che questa sarà una vittoria casalinga di routine per il. Niente sembra routine per ilad Anfield al momento, anche se la sconfitta di giovedì contro il Chelsea è stata la quinta consecutiva in casa in campionato. Avere Fabinho ...

