Liverpool Chelsea: il pressing di Klopp non funziona più – ANALISI TATTICA (Di sabato 6 marzo 2021) L’infrasettimanale Liverpool Chelsea ha sentenziato nuovamente lo stato di crisi dei Reds: tra le note stonate, il famigerato pressing di Klopp sembra non avere più effetti Con il successo del Chelsea ad Anfield, il Liverpool ha subito la quinta sconfitta consecutiva in casa. La crisi totale dei Reds non conosce fine, oggi i campioni d’Inghilterra rischiano addirittura di finire lontani dal settimo posto. I malumori di Salah (e del suo agente) mostrano come la situazione interna sia molto difficile. Discorso invece opposto per il Chelsea, letteralmente rinato sotto la guida di Tuchel. Il match di Anfield ha mostrato con chiarezza le attuali fragilità dei Reds, ben lontani da quella celebre intensità che riusciva ad asfissiare gli avversari. Oltre che per l’efficacia ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) L’infrasettimanaleha sentenziato nuovamente lo stato di crisi dei Reds: tra le note stonate, il famigeratodisembra non avere più effetti Con il successo delad Anfield, ilha subito la quinta sconfitta consecutiva in casa. La crisi totale dei Reds non conosce fine, oggi i campioni d’Inghilterra rischiano addirittura di finire lontani dal settimo posto. I malumori di Salah (e del suo agente) mostrano come la situazione interna sia molto difficile. Discorso invece opposto per il, letteralmente rinato sotto la guida di Tuchel. Il match di Anfield ha mostrato con chiarezza le attuali fragilità dei Reds, ben lontani da quella celebre intensità che riusciva ad asfissiare gli avversari. Oltre che per l’efficacia ...

