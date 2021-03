LIVE Virtus Bologna-Venezia 77-72 | Serie A basket in DIRETTA | la Segafredo si impone sulla Reyer nell’anticipo | 19 punti di Belinelli

(Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.10 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.08 Nel secondo anticipo del sabato ladi Sasha Djordjevic sidi Walter De Raffaele “vendicando” la sconfitta delle Final Eight di Coppa Italia. Per le V Nere il top-scorer è Marcocon 19, all’Umana non bastano i 22 di Stefano Tonut. FINISCE QUI! LASI77-72! 77-72 Altro 2/2 di Marco, time outcon 7? da ...

PianetaBasketIT : La Virtus la spunta nel finale e supera Venezia - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Venezia 24-27 Serie A basket in DIRETTA: +3 Reyer a metà secondo quarto - #Virtus #Bologna-Ven… - Sport72L : Virtus Bologna vs Venezia || ITALY live stream Venue: PalaDozza (Bologna) wacth live - PianetaBasketIT : ?? Virtus Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia - sportface2016 : #LBASerieA LIVE - Segafredo Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia si sfidano nell'anticipo della 21° giornata: segu… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Virtus

Tutto lo sport di Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! ... * * *Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia Di Daniele Fantini . Palla a due alle ore 20 * * *...... insieme ad Ascoli, Cosenza,Entella, Pescara e Pordenone. Salernitana reduce da due 0 - 0 ... ore 14:00 Serie B 27a Giornata: Pescara vs Spal (diretta esclusiva) -ANCHE SU DAZN1 (Sky canale ...In campo Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia per la 21° Giornata di LBA UnipolSai. Palla a due alle 20:00, diretta testuale su questa pagina. 1Q - La Virtus apre 4-0 con Weems ...In campo Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia per la 21° Giornata di LBA UnipolSai. Palla a due alle 20:00, diretta testuale su questa pagina. 1Q - La Virtus apre 4-0 con Weems ...