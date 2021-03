LIVE Varese-Dinamo Sassari 89-74, Serie A basket in DIRETTA: dominio finale dei lombardi! Bulleri batte Pozzecco e fa l’impresa (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-74 TRIPLA DI DOUGLAS! 86-74 BEANE VOLA A CANESTRO! Varese festeggia. 84-74 1/2 di Bilan. 84-73 RUZZIER TRASCINA I SUOI! 2/2 in lunetta. 82-73 +9 dei padroni di casa: finale infuocato. 80-73 KATIC DA TRE! Sassari A -7! 80-70 Doppio canestro di Douglas! 78-70 Douglas in contropiede e regalo della Dinamo! 76-70 TRIPLA DI SCOLA! 73-70 SPISSU SHOW! 19° punto e -3 Sassari. 73-68 Doppio canestro per Spissu in lunetta. 73-66 Errore al tiro libero di Ruzzier. 73-66 Ruzzier fugge in contropiede e ottiene canestro e fallo! 71-66 2/2 di Spissu. 71-64 Dopo il timeout, Egbunu sbaglia il tiro libero. 71-64 Egbunu trova il canestro e anche il fallo. 69-64 CHE GIOCATA DI BEANE! 67-64 De Nicolao ristabilisce il possesso di vantaggio. 65-64 ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89-74 TRIPLA DI DOUGLAS! 86-74 BEANE VOLA A CANESTRO!festeggia. 84-74 1/2 di Bilan. 84-73 RUZZIER TRASCINA I SUOI! 2/2 in lunetta. 82-73 +9 dei padroni di casa:infuocato. 80-73 KATIC DA TRE!A -7! 80-70 Doppio canestro di Douglas! 78-70 Douglas in contropiede e regalo della! 76-70 TRIPLA DI SCOLA! 73-70 SPISSU SHOW! 19° punto e -3. 73-68 Doppio canestro per Spissu in lunetta. 73-66 Errore al tiro libero di Ruzzier. 73-66 Ruzzier fugge in contropiede e ottiene canestro e fallo! 71-66 2/2 di Spissu. 71-64 Dopo il timeout, Egbunu sbaglia il tiro libero. 71-64 Egbunu trova il canestro e anche il fallo. 69-64 CHE GIOCATA DI BEANE! 67-64 De Nicolao ristabilisce il possesso di vantaggio. 65-64 ...

zazoomblog : LIVE – Varese-Dinamo Sassari 60-54 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Dinamo #Sassari #60-54 #Serie - zazoomblog : LIVE Varese-Dinamo Sassari 49-49 Serie A basket in DIRETTA: equilibrio all’Enerxenia Arena! - #Varese-Dinamo… - PianetaBasketIT : ?? Pallacanestro Varese vs Dinamo Sassari: diretta testuale - sportface2016 : #LBASerieA LIVE - Si apre la giornata con l'anticipo tra Openjobmetis #Varese e Banco di Sardegna #Sassari: segui… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Serie A Basket 2020/21 - Dopo la sconfitta in Europa, la Dinamo Sassari continua la rincorsa in camp… -