LIVE – Varese-Dinamo Sassari 78-70, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 6 marzo 2021) La 21° giornata di Serie A1 2020/2021 si apre con l’anticipo tra Openjobmetis Varese e Banco di Sardegna Sassari. I biancorossi a caccia della salvezza sono quasi obbligati a vincere la sfida contro i sardi che arrivano a Masnago ampiamente favoriti. Sabato 6 marzo alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Varese-Dinamo Sassari 78-70 37? – Douglas sale a 17 punti, l’Openjobmetis intravede l’impresa: 78-70. 37? – SCOLA! PRIMA TRIPLA NEL MOMENTO PIU’ OPPORTUNO! 76-70! 35? – 2 su 2 di Spissu dalla lunetta: 73-68. FINE TERZO QUARTO 30? – 2 su 2 di Bilan dalla lunetta: 60-56. 30? – 2 su 2 di Morse dalla lunetta: 60-54. 29? – Rimbalzo offensivo e canestro per ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) La 21° giornata diA1si apre con l’anticipo tra Openjobmetise Banco di Sardegna. I biancorossi a caccia della salvezza sono quasi obbligati a vincere la sfida contro i sardi che arrivano a Masnago ampiamente favoriti. Sabato 6 marzo alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA78-70 37? – Douglas sale a 17 punti, l’Openjobmetis intravede l’impresa: 78-70. 37? – SCOLA! PRIMA TRIPLA NEL MOMENTO PIU’ OPPORTUNO! 76-70! 35? – 2 su 2 di Spissu dalla lunetta: 73-68. FINE TERZO QUARTO 30? – 2 su 2 di Bilan dalla lunetta: 60-56. 30? – 2 su 2 di Morse dalla lunetta: 60-54. 29? – Rimbalzo offensivo e canestro per ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Varese-Dinamo Sassari 49-49 Serie A basket in DIRETTA: equilibrio all’Enerxenia Arena! - #Varese-Dinamo… - PianetaBasketIT : ?? Pallacanestro Varese vs Dinamo Sassari: diretta testuale - sportface2016 : #LBASerieA LIVE - Si apre la giornata con l'anticipo tra Openjobmetis #Varese e Banco di Sardegna #Sassari: segui… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Serie A Basket 2020/21 - Dopo la sconfitta in Europa, la Dinamo Sassari continua la rincorsa in camp… - __Davide : #VascoRossi vivere senza te live #Varese 1993 -