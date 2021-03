LIVE – Varese-Dinamo Sassari 11-14, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 6 marzo 2021) La 21° giornata di Serie A1 2020/2021 si apre con l’anticipo tra Openjobmetis Varese e Banco di Sardegna Sassari. I biancorossi a caccia della salvezza sono quasi obbligati a vincere la sfida contro i sardi che arrivano a Masnago ampiamente favoriti. Sabato 6 marzo alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Varese-Dinamo Sassari 11-14 7? – Primi punti a tabellino per Happ: 11-14. 7? – 2 su 2 di Morse dalla lunetta: 11-12. 5? – Ruzzier beneficia del rimbalzo offensivo catturato da Scola: 9-10. 5? – 2 su 2 di Scola dalla lunetta: 7-8. 4? – Bulleri chiama il primo timeout in seguito al bersaglio di Burnell: 3-8. 2? – Secondo tentativo e secondo centro per ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) La 21° giornata diA1si apre con l’anticipo tra Openjobmetise Banco di Sardegna. I biancorossi a caccia della salvezza sono quasi obbligati a vincere la sfida contro i sardi che arrivano a Masnago ampiamente favoriti. Sabato 6 marzo alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA11-14 7? – Primi punti a tabellino per Happ: 11-14. 7? – 2 su 2 di Morse dalla lunetta: 11-12. 5? – Ruzzier beneficia del rimbalzo offensivo catturato da Scola: 9-10. 5? – 2 su 2 di Scola dalla lunetta: 7-8. 4? – Bulleri chiama il primo timeout in seguito al bersaglio di Burnell: 3-8. 2? – Secondo tentativo e secondo centro per ...

Advertising

sportface2016 : #LBASerieA LIVE - Si apre la giornata con l'anticipo tra Openjobmetis #Varese e Banco di Sardegna #Sassari: segui… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Serie A Basket 2020/21 - Dopo la sconfitta in Europa, la Dinamo Sassari continua la rincorsa in camp… - __Davide : #VascoRossi vivere senza te live #Varese 1993 - dovesicanta : RT @Solevoci: Questa sera alle ore 21.00 live con Solevoci Sunday! Ospiti prestigiosi per presentare il Festival In Canto a Varese. Present… - GospelGgc : RT @Solevoci: Questa sera alle ore 21.00 live con Solevoci Sunday! Ospiti prestigiosi per presentare il Festival In Canto a Varese. Present… -