LIVE Strade Bianche 2021 in DIRETTA | Van der Poel vince di forza Alaphilippe | “Oggi era imbattibile”

(Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI VAN DERALLAVAN DER: “DESIDERAVO FORTEMENTE QUESTA CORSA” VIDEO: LA STOCCATA SULLO STRAPPO FINALE DI VAN DERL’ANALISI DELLA PROVA DIDI VAN DER: “VAN DERERA” EGAN BERNAL: “UNA GARA CHE MI DA’ MOTIVAZIONE” QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO VAN DER? RISULTATI E CLASSIFICA16.38 Ladellafinisce qui. Grazie per averci seguito in questa girandola di emozioni e a domani ...

giroditalia : Manca solo un giorno a Strade Bianche @eolo_it Segui il live a partire alle 08:00 sul nuovo sito:… - Eurosport_IT : Si alza il sipario sulla 15esima edizione della Strade Bianche ??????????? LIVE su - giroditalia : #StradeBianche @eolo_it + @StradeBianche Women Elite EOLO = Perfect day ?? Follow live ?? - Fanta_Cycling : ??Questa sera live alle ore 21:00 sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook. ?????Commenteremo insieme la Str… - SmorfiaDigitale : LIVE Strade Bianche 2021 in DIRETTA: show di Van der Poel. 'Alaphilippe era stan... -

Mathieu Van der Poel, 26 anni, è il primo re olandese della corsa sulle strade di Toscana che si chiude a Siena, nell'iconica Piazza del Campo. Penso che la Strade Bianche sia una delle corse più diff ...