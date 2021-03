LIVE Snowboard, PGS Rogla in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano sulla stessa pista dei Mondiali (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova tappa della Coppa del Mondo di Snowboard (PGS) in quel di Rogla (Slovenia), laddove non più tardi di cinque giorni si sono disputate le prove iridate dei Mondiali 2021. La pattuglia azzurra è pronta a provarci nuovamente andando alla caccia di podi importanti sul suolo sloveno. Saranno ben 9 i rappresentati tricolore in gara: Nadya Ochner e Lucia Dalmasso al femminile, che inizieranno le loro qualifiche alle 10, e Roland Fischnaller (medaglia d’argento nel contest planetario), Aaron March, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini e Gabriel Messner, che invece inizieranno le loro qualifiche alle 10.35. OA Sport vi offre la ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti alladi una nuova tappa della Coppa del Mondo di(PGS) in quel di(Slovenia), laddove non più tardi di cinque giorni si sono disputate le prove iridate dei2021. La pattuglia azzurra è pronta a provarci nuovamente andando alla caccia di podi importanti sul suolo sloveno. Saranno ben 9 i rappresentati tricolore in gara: Nadya Ochner e Lucia Dalmasso al femminile, che inizieranno le loro qualifiche alle 10, e Roland Fischnaller (medaglia d’argento nel contest planetario), Aaron March, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini e Gabriel Messner, che invece inizieranno le loro qualifiche alle 10.35. OA Sport vi offre la ...

