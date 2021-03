LIVE Sci di fondo, 30 km donne Mondiali in DIRETTA. Therese Johaug per un nuovo assolo (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutte le gare di oggi Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 30 km a tecnica classica femminile con partenza di massa valida per i Mondiali di sci di fondo 2021 in corso di svolgimento a Oberstdorf, Germania. Therese Johaug è la grande protagonista di questa giornata: potrebbe mettersi al collo il quarto oro di questi Mondiali. Non ci è ancora riuscita prima d’ora: le è sempre mancato qualcosa, per un qualsiasi motivo: adesso sembrano pochissimi gli ostacoli tra lei e quella che forse è l’ultima impresa ancora rimasta nel cassetto. Com’è noto, l’Italia non è presente a questo appuntamento: la positività al Covid-19 di parte dello staff azzurro ha provocato il ritiro di tutti ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATutte le gare di oggi Buongiorno a tutti, e benvenuti alladella 30 km a tecnica classica femminile con partenza di massa valida per idi sci di2021 in corso di svolgimento a Oberstdorf, Germania.è la grande protagonista di questa giornata: potrebbe mettersi al collo il quarto oro di questi. Non ci è ancora riuscita prima d’ora: le è sempre mancato qualcosa, per un qualsiasi motivo: adesso sembrano pochissimi gli ostacoli tra lei e quella che forse è l’ultima impresa ancora rimasta nel cassetto. Com’è noto, l’Italia non è presente a questo appuntamento: la positività al Covid-19 di parte dello staff azzurro ha provocato il ritiro di tutti ...

