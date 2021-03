LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: si riparte alle 12.30, Vlhova vuole i 100 punti per la classifica generale (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 LA classifica DELLA PRIMA MANCHE 1 Petra Vlhova Svk 51.64 2 Mikaela Shiffrin a 27 centesimi 3 Wendy Holdener Sve a 40 4 Katharina Liensberger Aut a 91 5 Michelle Gisin Svi a 1.29 6 Paula Moltzan a 1.72 7 Chiara Mair Aut a 1.82 8 Katharina Huber Aut a 1.93 9 Martina Dubovska Cze a 1.98 10 Melanie Meillard Svi a 2.05 14 Federica Brignone Ita a 2.3717 Irene Curtoni Ita a 2.5821 Martina Peterlini Ita a 2.71 12.03 Ricordiamo che, rispetto al programma originale, oggi si disputa la gara tra i pali stretti, mentre domani toccherà al gigante che, in origine, era in calendario oggi 12.00 Buongiorno e bentornati a Jasna! Tra mezzora esatta prenderà il via la seconda manche dello Slalom LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 LADELLA PRIMA MANCHE 1 PetraSvk 51.64 2 Mikaela Shiffrin a 27 centesimi 3 Wendy Holdener Sve a 40 4 Katharina Liensberger Aut a 91 5 Michelle Gisin Svi a 1.29 6 Paula Moltzan a 1.72 7 Chiara Mair Aut a 1.82 8 Katharina Huber Aut a 1.93 9 Martina Dubovska Cze a 1.98 10 Melanie Meillard Svi a 2.05 14 Federica Brignone Ita a 2.3717 Irene Curtoni Ita a 2.5821 Martina Peterlini Ita a 2.71 12.03 Ricordiamo che, rispetto al programma originale, oggi si disputa la gara tra i pali stretti, mentre domani toccherà al gigante che, in origine, era in calendario oggi 12.00 Buongiorno e bentornati a! Tra mezzora esatta prenderà il via la seconda manche delloLADELLA DISCESA ...

