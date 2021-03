LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: Petra Vlhova cerca punti pesanti per rincorrere Lara Gut-Behrami (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 9.06 LA START-LIST DELLA GARA ODIERNA 1 705423 Vlhova Petra 1995 SVK Rossignol 2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 3 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic 4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer 5 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 8 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol 9 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer 10 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic11 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol 12 206355 DUERR Lena 1991 GER Head 13 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl 14 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl 15 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol16 297601 BRIGNONE ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 9.06 LA START-LIST DELLA GARA ODIERNA 1 7054231995 SVK Rossignol 2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 3 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic 4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer 5 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 8 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol 9 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer 10 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic11 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol 12 206355 DUERR Lena 1991 GER Head 13 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl 14 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl 15 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol16 297601 BRIGNONE ...

Diretta discesa Saalbach/ Streaming video Rai: in Austria si riprova (CdM sci)

Diretta slalom Jasna/ Streaming video Rai: Vlhova corre in casa (CdM sci)

LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 6 marzo in DIRETTA: Dominik Paris punta alla vittoria OA Sport LIVE – Slalom femminile Jasna 2021: prima e seconda manche in DIRETTA La diretta scritta dello slalom speciale femminile di Jasna, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Le atlete si sfidano nella prima gara tra le porte strette dopo i Mondiali di Cort ...

LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: Petra Vlhova vuole rispondere a Lara Gut-Behrami CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Jasna (Slovacchia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Petra Vlhova s ...

