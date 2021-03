LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: Peterlini settima in rimonta! Shiffrin vince davanti a Vlhova (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MIKAELA Shiffrin LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE 13.25 Grazie per la cortese attenzione. A domani per la DIRETTA LIVE del gigante. Buon proseguimento di giornata! 13.23 Si chiude qui la DIRETTA LIVE dello Slalom di Jasna, domani si replica con il gigante, con altri 100 pesantissimi punti in palio, ma stavolta Lara Gut ci sarà. Shiffrin vince, Vlhova chiude con 80 punti, mentre l’Italia festeggia il settimo posto di Peterlini che recupera 15 posizione e dimostra di essere pronta al salto di qualità. 13.22 Nella graduatoria generale Lara Gut rimane in vetta con 1227 punti contro i ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI MIKAELALA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE 13.25 Grazie per la cortese attenzione. A domani per ladel gigante. Buon proseguimento di giornata! 13.23 Si chiude qui ladellodi, domani si replica con il gigante, con altri 100 pesantissimi punti in palio, ma stavolta Lara Gut ci sarà.chiude con 80 punti, mentre l’Italia festeggia il settimo posto diche recupera 15 posizione e dimostra di essere pronta al salto di qualità. 13.22 Nella graduatoria generale Lara Gut rimane in vetta con 1227 punti contro i ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Jasna in DIRETTA: Mikaela Shiffrin fa 69! Punti preziosi per Petra Vlhova fantastica Peterli… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Jasna in DIRETTA: scatta la gara tutto pronto per il duello Vlhova-Shiffrin! - #alpino… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Therese Johaug cerca il quarto oro iridato a Oberstdorf con la 30 km in classico, un primato anche p… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Jasna in DIRETTA: si riparte alle 12.30 sfida Vlhova-Shiffrin per la vittoria - #alpino… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: si riparte alle 12.30, sfida #Vlhova-#Shiffrin per la vittoria #FIS… -