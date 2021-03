LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: inizia la gara, Petra Vlhova cerca il bottino pieno per la sua rimonta! (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 9.32 La svizzera Wendy Holdener parte con 10 centesimi di vantaggio al primo intermedio, diventano 17 al secondo. Molto efficace nella sua azione, perde qualcosa nel muro, quindi chiude in calando. Seconda a 40 centesimi. 9.31 Petra Vlhova ci permette di vedere che la tracciatura del coach delle canadesi permette di spingere dal primo all’ultimo metro senza grossi rischi. Tempo di 51.64. Ora Wendy Holdener. 9.30 SI PARTE! Petra Vlhova scende con il numero 1 9.27 Pochi istanti e si incomincia! Tutto è pronto sulla pista Luková-Priehyba 9.24 Attenzione, ovviamente, alla solita Mikaela Shiffrin, che si è dimostrata in grande forma a Cortina e proverà a ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 9.32 La svizzera Wendy Holdener parte con 10 centesimi di vantaggio al primo intermedio, diventano 17 al secondo. Molto efficace nella sua azione, perde qualcosa nel muro, quindi chiude in calando. Seconda a 40 centesimi. 9.31ci permette di vedere che la tracciatura del coach delle canadesi permette di spingere dal primo all’ultimo metro senza grossi rischi. Tempo di 51.64. Ora Wendy Holdener. 9.30 SI PARTE!scende con il numero 1 9.27 Pochi istanti e si incomincia! Tutto è pronto sulla pista Luková-Priehyba 9.24 Attenzione, ovviamente, alla solita Mikaela Shiffrin, che si è dimostrata in grande forma a Cortina e proverà a ...

