LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 6 marzo in DIRETTA: Dominik Paris sfiora il podio, vince Kriechmayr davanti a Feuz (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI JASNA ALLE 9.30 E 12.30 12.57: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il SuperG maschile. Buona giornata! 12.56: Questa la classifica parziale di Coppa del Mondo: 1 PINTURAULT Alexis FRA 1034 2 ODERMATT Marco SUI 869 3 SCHWARZ Marco AUT 718 4 MAYER Matthias AUT 664 5 MEILLARD Loic SUI 630 6 Kriechmayr vincent AUT 615 7 ZUBCIC Filip CRO 602 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 587 9 Feuz Beat SUI 567 10 KILDE Aleksander Aamodt NOR 560 12.55: Questa la classifica di Coppa del Mondo di Discesa libera: 1 Feuz Beat SUI 486 2 MAYER Matthias AUT 418 3 Paris Dominik ITA 338 4 CLAREY Johan FRA 272 5 ...

