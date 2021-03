LIVE MotoGP, Test Losail 2021 in DIRETTA: si comincia, attesa per Rossi, Bagnaia e Morbidelli. Bandiera verde! (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Losail MotoGP (6 marzo) – La presentazione dei Test Losail MotoGP – La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 12.00 Bandiera verde! Iniziano i Test ufficiali MotoGP 2021! 11.56 Manca all’appello lo spagnolo Marc Marquez. L’iberico non prenderà parte ai Test di Losail in seguito alla scivolata di Losail dello scorso anno. Non conosciamo ancora quanto il pluricampione spagnolo potrà tornare in pista. 11.54 Nella giornata di ieri il vento ha dato fastidio ai centauri. Ci auguriamo che la situazione ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(6 marzo) – La presentazione dei– La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 12.00Iniziano iufficiali! 11.56 Manca all’appello lo spagnolo Marc Marquez. L’iberico non prenderà parte aidiin seguito alla scivolata didello scorso anno. Non conosciamo ancora quanto il pluricampione spagnolo potrà tornare in pista. 11.54 Nella giornata di ieri il vento ha dato fastidio ai centauri. Ci auguriamo che la situazione ...

