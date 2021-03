LIVE Milano-Verona 2-0 (25-18, 25-23, 19-19), gara-3 preliminari Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di sabato 6 marzo 2021) Allianz Milano e NBV Verona si sfidano nel match valido per la terza giornata del turno preliminare dei Playoff Superlega 2020/2021. Gli scaligeri hanno vinto in rimonta il match casalingo allungando la serie ed ora le due formazioni sono pronte a giocarsi il pass per i quarti di finale. L’appuntamento è per le ore 21.10 di sabato 6 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff Superlega 2021 IL TABELLONE DEL TURNO PRELIMINARE TUTTI I RISULTATI DEI Playoff SCUDETTO 2021 IL REGOLAMENTO E LA FORMULA AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Allianze NBVsi sfidano nel match valido per la terza giornata del turno preliminare dei2020/. Gli scaligeri hanno vinto in rimonta il match casalingo allungando la serie ed ora le due formazioni sono pronte a giocarsi il pass per i quarti di finale. L’appuntamento è per le ore 21.10 di sabato 6 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEIIL TABELLONE DEL TURNO PRELIMINARE TUTTI I RISULTATI DEISCUDETTOIL REGOLAMENTO E LA FORMULA AGGIORNA LA ...

Advertising

JeeessyCii : @Sara79531935 Beh dato che domani sarà a Live penso proprio che sia rimasto a milano - zazoomblog : LIVE Milano-Verona 12-12 gara-3 preliminari Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Milano-Verona #… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: 'Si parla sempre di Napoli, ma non si parla mai di Milano, del nord Italia' @GianluigiNuzzi a Live #noneladurso criti… - chiaraa08930562 : @brunellarovetta @Rosanna52702609 @Samanth06299105 @Dami18221 Ero ferma a domenica live a Roma. Pomeriggio 5 è a Milano - y_u_u1211 : RT @PowervolleyMI: ?? l START ? Inizia gara 3 del turno preliminare con Verona: ecco lo starting six di Milano! ? Live: -