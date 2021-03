LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: si scaldano le big. Vanessa Ferrari su 2 attrezzi, attesa per le Fate (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Il ritorno di Vanessa Ferrari – Il ritorno delle Fate – Le big da seguire 15.30 Irene Lanza ottiene un buon 13.100 al volteggio, anticipata dal 13.250 di Lovato. 15.28 Un cambio tra le fila della Brixia Brescia: Vanessa Ferrari gareggerà anche al corpo libero, sostituendo Alice D’Amato che dunque non farà l’all-around. 15.26 CLASSIFICA DOPO DUE ROTAZIONI. Biancoverde Imola in testa con 78.700, Reale Torino seconda con 74.400, poi Gal Lecco con 73.850 e Fanfulla Lodi con 68.800. 15.25 Biancoverde Imola alle parallele, Gal Lecco alla trave, Fanfulla Lodi al corpo libero, Reale Torino al volteggio. 15.23 Sono partiti i minuti di riscaldamento agli attrezzi per la seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Il ritorno di– Il ritorno delle– Le big da seguire 15.30 Irene Lanza ottiene un buon 13.100 al volteggio, anticipata dal 13.250 di Lovato. 15.28 Un cambio tra le fila della Brixia Brescia:gareggerà anche al corpo libero, sostituendo Alice D’Amato che dunque non farà l’all-around. 15.26 CLASSIFICA DOPO DUE ROTAZIONI. Biancoverde Imola in testa con 78.700, Reale Torino seconda con 74.400, poi Gal Lecco con 73.850 e Fanfulla Lodi con 68.800. 15.25 Biancoverde Imola alle parallele, Gal Lecco alla trave, Fanfulla Lodi al corpo libero, Reale Torino al volteggio. 15.23 Sono partiti i minuti di riscaldamento agliper la seconda ...

