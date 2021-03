LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: partiti! Vanessa Ferrari al volteggio. Maggio e D’Amato all-around (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Il ritorno di Vanessa Ferrari – Il ritorno delle Fate – Le big da seguire 14.50 Arriva un buonissimo punteggio dal maschile: il 14.050 di Canazza (Gym Team Padova) al cavallo. 14.49 La Gal Lecco chiude la sua rotazione al volteggio col 13.200 di Todeschini e il 13.150 di Bucciarelli. 14.47 Interessante il 12.900 di Guicciardi (Biancoverde Imola) al corpo libero, con un D Score di 4.6. 14.45 Irene Lanza porta a casa 13.100 (8.0) per la sua prova alla trave. Cristina Cotroneo (Biancoverde) ottiene 12.200 al corpo libero. 14.44 Ricordiamo che il Fanfulla a Lodi deve fare a meno di Desiree Carofiglio, in ripresa da un infortunio. 14.42 Arriva la prima carrellata di punteggi: 10.600 per Bettaglio alle parallele, 12.900 per Rigamonti al ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Il ritorno di– Il ritorno delle Fate – Le big da seguire 14.50 Arriva un buonissimo punteggio dal maschile: il 14.050 di Canazza (Gym Team Padova) al cavallo. 14.49 La Gal Lecco chiude la sua rotazione alcol 13.200 di Todeschini e il 13.150 di Bucciarelli. 14.47 Interessante il 12.900 di Guicciardi (Biancoverde Imola) al corpo libero, con un D Score di 4.6. 14.45 Irene Lanza porta a casa 13.100 (8.0) per la sua prova alla trave. Cristina Cotroneo (Biancoverde) ottiene 12.200 al corpo libero. 14.44 Ricordiamo che il Fanfulla a Lodi deve fare a meno di Desiree Carofiglio, in ripresa da un infortunio. 14.42 Arriva la prima carrellata di punteggi: 10.600 per Bettaglio alle parallele, 12.900 per Rigamonti al ...

